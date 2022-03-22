У ЄС сподіваються домовитися про спільні закупівлі газу

Європейська комісія розраховує, що лідери країн ЄС на своєму саміті 24-25 березня схвалять принцип спільних закупівель газу Євросоюзом як один із заходів у зв'язку з кризою цін на енергоносії.

Про це пише "Інтерфакс-Україна"

За словами заступника голови Єврокомісії Мароша Шефчовича, це один із підходів, який у Європі сподіваються доопрацювати найближчим часом, щоб його було прийнято главами держав та урядів. "Євросоюзу дійсно потрібно використати величезну вагу своєї економіки для переговорів про ціни на енергоносії та про постачання газу", - сказав він, додавши, що відповідне засідання може відбутись вже в середу.

Як очікується, там розглядатимуть безпеку поставок та ціни на енергію.