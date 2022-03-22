По єПідтримці вже провели виплат на понад 7 мільярдів
Уряд перерахував понад 7,6 мільярдів єПідтримки для допомоги українцям, які втратили роботу через війну та знаходяться на територіях, де ведуться найактивніші бойові дії.
Про це повідомило Мінекономіки у соцмережах.
А на сьогодні вже перераховано кошти для виплати такої допомоги понад 1,2 мільйонам українців.
Першими отримають кошти "єПідтримки" ті, хто в перший день подав заявку в "Дії".
Як отримати 6 500 грн "єПідтримки"?
- Відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо її ще нема.
- Зайти в "Дію" і натиснути 👉🏻 Послуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Отримати допомогу.
Кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.
"Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів "єПідтримки" ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
Якщо отримаєте смс-повідомлення від сторонніх відправників з проханням перейти за посиланням для отримання "єПідтримки", не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство", – пояснили в міністерстві.
Хто може отримати 6 500 грн
- ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.
- Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з держбюджету.
- ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.
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