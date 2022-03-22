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Укр / Рус

По єПідтримці вже провели виплат на понад 7 мільярдів

Вівторок, 22 березня 2022, 20:21

Уряд перерахував понад 7,6 мільярдів єПідтримки для допомоги українцям, які втратили роботу через війну та знаходяться на територіях, де ведуться найактивніші бойові дії. 

Про це повідомило Мінекономіки у соцмережах.

А на сьогодні вже перераховано кошти для виплати такої допомоги понад 1,2 мільйонам українців.

Першими отримають кошти "єПідтримки" ті, хто в перший день подав заявку в "Дії".

Як отримати 6 500 грн "єПідтримки"?

  1. Відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо її ще нема.
  2. Зайти в "Дію" і натиснути 👉🏻 Послуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Отримати допомогу.

Кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

"Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів "єПідтримки" ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо отримаєте смс-повідомлення від сторонніх відправників з проханням перейти за посиланням для отримання "єПідтримки", не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство", – пояснили в міністерстві.

Хто може отримати 6 500 грн

  • ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.
  • Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з держбюджету.
  • ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.

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Економічна правда
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