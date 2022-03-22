Російські магазини duty free у "критичному становищі" через падіння пасажиропотоку

Російські магазини безмитної торгівлі в аеропортах (duty free) опинились "в найкритичнішому становищі" через різке падіння міжнародного пасажиропотоку - попросили допомоги в уряду.

Про це пише РБК з посиланням на виконавчого директора Євразійської асоціації безмитної торгівлі Фатіму Дзоблаєву.

За її словами, магазини duty free сильно залежать від міжнародного пасажиропотоку, що помітно скоротився.

Попит у березні впав у два рази порівняно із січнем - лютим.

А пасажири, які продовжують літати, можуть дозволити собі менше, різко знизилася купівельна спроможність.

Через послаблення курсу рубля ціни в магазинах duty free, встановлені у валюті, стали непривабливими, повідомила виконавчий директор асоціації. При цьому галузь ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу, додає вона.

Ділова організація "Опора Росії" найближчим часом планує ініціювати в уряді обговорення питання підтримки магазинів duty free, заявив її президент Олександр Калінін.

За словами Калініна, серед можливих заходів допомоги можуть бути пільгові кредити, гранти, податкові канікули чи звільнення від орендної плати з боку аеропорту.

Представник великого швейцарського оператора магазинів duty free Dufry повідомив РБК, що компанія поки не закриває магазини, що належать їй в РФ.

Міжнародний пасажиропотік у російських аеропортах різко скоротився після того, як Євросоюз, кілька сусідніх із ним країн, США та Канада закрили свій повітряний простір для російських літаків.

Економічна правда