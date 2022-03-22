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Vodafone відновив зв'язок у чотирьох областях

Вівторок, 22 березня 2022, 19:08

В Житомирській, Донецькій та Луганській областях відновили зв'язок мережі Vodafone після успішного завершення ремонтних робіт.

Про це повідомила пресслужба оператора.

Також вранці фахівці Чернігівського технічного центру Vodafone налагодили роботу транспортної мережі в Чернігівській області. 

"Завдяки цьому вдалось відновити  зв'язок у прикордонних частинах області від Новгород-Сіверського до Ріпок, включаючи Корюківку, Сновськ, Городню, Мену.

Також це дозволило збільшити надійність роботи мережі в Ніжині, Прилуках і Батурині", – заявили в компанії.

Економічна правда

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Vodafone мобільний зв'язок

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