Під Макаровим згорів склад "Фармаку", втрати – 1,5 мільярда

Під Макаровим Київської області згорів склад української фармкомпанії "Фармак" - втрати склали близько 1,5 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook член ради директорів компанії Петро Чернишов.

"Склад Фармака знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо - у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат.

Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав Чернишов.

У прес-службі "Фармак" заявили, що "склади "Фармак", де знаходилися готові ліки, сировина для препаратів, первинне пакування, у перші дні війни були спалені вщент окупантами". За загальними підрахунками втрати склали близько 1,5 млрд грн.

У "Фармак" додали, що з 24 лютого не поставляють ліки до РФ і Білорусі. А представництво "Фармак" на території рф було згорнуто ще у 2014 році.

"24 лютого на замитненні на РБ у Чернігові стояла фура з нашими ліками, на суму майже 200 тисяч доларів. Ми її розмитнили назад та передали на потреби міста Чернігів, яке одним з першим було атаковано російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

"Ще 24 лютого цього року - тобто в перший же день відкритої збройної агресії РФ проти України - "Фармак" почав передавати на потреби МОЗ, ЗСУ, ТрО, шпиталі наявні лікарські засоби. І зараз докладаємо максимум зусиль, аби виготовляти та забезпечувати українців життєво необхідними ліками", - додали в прес-службі.

У "Фармак" додають, що загальний обсяг благодійної допомоги на користь армії з грудня 2021 року по сьогодні склав понад 12 млн грн. З них лікарськими засобами - майже 9 млн грн.

У компанії є домовленості із закордонними партнерами про гуманітарне постачання критично важливих ліків.

"Логістику ми повністю покриваємо. Частина з них, на загальну суму приблизно 1 млн євро, вже розвантажена в Україні", - йдеться у заяві.

87 співробітників компанії перебувають у лавах збройних сил України або територіальної оборони.

Нагадаємо:

Уночі 22 березня Міністерство оборони України повідомило, що Макарів звільнили від окупантів.

У місті Макарів, який напередодні звільнили від окупантів, кожний другий будинок пошкоджений, або знищений.

Економічна правда