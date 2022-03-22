Під Макаровим згорів склад "Фармаку", втрати – 1,5 мільярда
Під Макаровим Київської області згорів склад української фармкомпанії "Фармак" - втрати склали близько 1,5 млрд грн.
Про це повідомив у Facebook член ради директорів компанії Петро Чернишов.
"Склад Фармака знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо - у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат.
Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав Чернишов.
У прес-службі "Фармак" заявили, що "склади "Фармак", де знаходилися готові ліки, сировина для препаратів, первинне пакування, у перші дні війни були спалені вщент окупантами". За загальними підрахунками втрати склали близько 1,5 млрд грн.
У "Фармак" додали, що з 24 лютого не поставляють ліки до РФ і Білорусі. А представництво "Фармак" на території рф було згорнуто ще у 2014 році.
"24 лютого на замитненні на РБ у Чернігові стояла фура з нашими ліками, на суму майже 200 тисяч доларів. Ми її розмитнили назад та передали на потреби міста Чернігів, яке одним з першим було атаковано російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
"Ще 24 лютого цього року - тобто в перший же день відкритої збройної агресії РФ проти України - "Фармак" почав передавати на потреби МОЗ, ЗСУ, ТрО, шпиталі наявні лікарські засоби. І зараз докладаємо максимум зусиль, аби виготовляти та забезпечувати українців життєво необхідними ліками", - додали в прес-службі.
У "Фармак" додають, що загальний обсяг благодійної допомоги на користь армії з грудня 2021 року по сьогодні склав понад 12 млн грн. З них лікарськими засобами - майже 9 млн грн.
У компанії є домовленості із закордонними партнерами про гуманітарне постачання критично важливих ліків.
"Логістику ми повністю покриваємо. Частина з них, на загальну суму приблизно 1 млн євро, вже розвантажена в Україні", - йдеться у заяві.
87 співробітників компанії перебувають у лавах збройних сил України або територіальної оборони.
Нагадаємо:
Уночі 22 березня Міністерство оборони України повідомило, що Макарів звільнили від окупантів.
У місті Макарів, який напередодні звільнили від окупантів, кожний другий будинок пошкоджений, або знищений.
Економічна правда
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