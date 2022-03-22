На Закарпатті націоналізують 30 російських цистерн із газом
Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію російських 29 вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 мільйонів гривень, що належать одному з підприємств РФ.
Про це повідомляє пресслужба бюро.
"За підсумками перевірок підприємств, які займаються транспортуванням паливно-мастильних матеріалів у місті Мукачеві Закарпатської області співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.
Йдеться про 29 вагонів-цистерн для транспортування зрідженого газу загальною вартістю 1,16 млн доларів.
Ще два вагони, якими за адресою одного з підприємств також доставлялися ПММ із РФ, виявили в Івано-Франківську. Нині вони знаходяться на одній із станцій Львівської залізниці.
"Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання примусового вилучення", – зазначило Бюро.
Економічна правда
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