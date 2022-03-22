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На Закарпатті націоналізують 30 російських цистерн із газом

Вівторок, 22 березня 2022, 14:24
 
беб

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію російських 29 вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 мільйонів гривень, що належать одному з підприємств РФ.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"За підсумками перевірок підприємств, які займаються транспортуванням паливно-мастильних матеріалів у місті Мукачеві Закарпатської області співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про 29 вагонів-цистерн для транспортування зрідженого газу загальною вартістю 1,16 млн доларів.

Ще два вагони, якими за адресою одного з підприємств також доставлялися ПММ із РФ, виявили в Івано-Франківську. Нині вони знаходяться на одній із станцій Львівської залізниці.

"Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання примусового вилучення", – зазначило Бюро.

Економічна правда

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газ паливо РФ Росія БЕБ

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