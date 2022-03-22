НБУ перерахував на потреби військових майже 12,6 мільярдів: скільки залишилось на рахунку

Нацбанк України перерахував на потреби військових 12,6 млрд грн, на спецрахунку залишилось 51 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Про спецрахунок для допомоги Армії

Станом на 22 березня залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки ЗСУ, становить майже 51 млн грн.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже12,6 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 9 015 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12,7 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема понад 3,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

Для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 22 березня на рахунку Мінсоцполітики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 292 млн грн. Зокрема понад 152 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Економічна правда