Зеленський закликав Італію до повного ембарго проти РФ та блокування активів олігархів

Президент Володимир Зеленський закликав Італію підтримати санкції проти РФ, зокрема й повне ембарго на торгівлю та замороження нерухомості російських олігархів.

Про це від заявив у своєму зверненні до італійського парламенту

"Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте тих, хто наказує воювати і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць", – закликав Зеленський.

"Заблокуйте всю нерухомість, рахунки, яхти – від "Шехерезади" і до найменших. Заблокуйте активи всіх, хто має в Росії вплив, хай вони його застосовують для миру, щоб колись мати змогу повернутися до вас", – додав він.

Зеленський закликав Італію підтримати більшість санкцій проти Росії, включно з повним ембарго на торгівлю з агресором, зокрема нафтове ембарго, заборону для російських кораблів заходити в італійські порти.

Також він наголосив на тому, що не має бути жодного виключення з санкцій для російських банків, адже раніше ЄС "відрізав" від міжнародної системи SWIFT лише 7 російських банків.

"Не допустить продовольчо кризи у сусідніх для вас регіонах, допоможіть нам зупинити вбивства, збережіть українські родини. Цю війну треба закінчувати якнайшвидше, повертати мир, прибирати з України ворожі війська, проводити розмінування і відбудовувати України після цієї війни разом, в Євросоюзі", – резюмував президент.





