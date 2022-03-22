Всі розділи
Укр / Рус

Окупанти обстріляли порт у Миколаєві

Вівторок, 22 березня 2022, 11:59 - Дана Гордійчук

Вночі на вівторок, 22 березня, російські окупанти обстріляли морський порт у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

Внаслідок обстрілу портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

За даними Мінінфраструктури, на 20:00 понеділка миколаївський порт частково здійснював обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. 

Порти у Маріуполі, Бердянську, Скадовську, Херсоні тимчасово не працюють. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

порти

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як функціонує морська галузь в умовах війни – звіт Мінінфраструктури 21 березня 2022, 13:32
Комісія, що регулює судноплавство на Дунаї, зупинила повноваження Росії 18 березня 2022, 12:04
Росія заблокувала майже 100 іноземних суден в українських портах 13 березня 2022, 19:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті