Окупанти обстріляли порт у Миколаєві
Вівторок, 22 березня 2022, 11:59 -
Вночі на вівторок, 22 березня, російські окупанти обстріляли морський порт у Миколаєві.
Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.
Внаслідок обстрілу портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
За попередньою інформацією постраждалих немає.
За даними Мінінфраструктури, на 20:00 понеділка миколаївський порт частково здійснював обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом.
Порти у Маріуполі, Бердянську, Скадовську, Херсоні тимчасово не працюють.
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