Російським артистам заморозили їх роялті в Україні

Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав розриває міжнародну угоду з Російським авторским суспільством щодо виплат роялті в односторонньому порядку.

Про це повідомив голова УААСП Валерій Харчишин.

"Це значить, що більше 7 млн гривень роялті окупантів, що за міжнародною угодою, ми мали б сплатити російським "скоморохам", ми заморожуємо на рахунку нашої організації", - написав він, додавши, що ці кошти будуть розподілені виключно серед авторів України.

Також він написав, що організація готує розподіл та виплату першого траншу допомоги від конфедерації CISAC на близько 100 000 євро.