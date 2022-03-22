Південний ГЗК відвантажує залізорудний концентрат залізницею, поки заблоковане море

Південний гірничо-збагачувальний комбінат перебудувався на роботу в умовах воєнного часу та повністю виконує план березня щодо випуску залізорудного концентрату.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Виробничі потужності підприємства забезпечені електроенергією, паливно-мастильними та витратними матеріалами. Постачання необхідних для виробництва товарно-матеріальних цінностей поступово відновлюється.

Стабільно працює рудоуправління ПівдГЗК. 16 березня у кар'єрі було проведено контрольований масовий вибух – перший з початку війни. Об'єм підготовленої до екскавації гірничої маси становить 350 тис. куб.

Залізорудний концентрат, що виробляється, Південний ГЗК відвантажує залізницею до Європи. Тим часом відправка товарної продукції до Азії та Північної Африки припинена – проблема пов'язана з блокадою Чорного моря військовим флотом Росії.

Південний ГЗК є одним із основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобутком та збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату. ПівдГЗК контролюється групою "Метінвест" та компанією Lanebrook Ltd.

Економічна правда