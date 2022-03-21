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Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області

Понеділок, 21 березня 2022, 21:53 - Дана Гордійчук

Компанія Укртелеком відновила надання послуг Інтернету у Херсоні та області.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей. 

Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів  зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює  65% районних вузлів, решта поки недоступні через  локальні пошкодження мережі. 

Фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.

Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

Нагадуємо:

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає російських окупантів пропустити гуманітарну допомогу в місто, бо жителям бракує низки продуктів і гігієнічних засобів.

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Економічна правда
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