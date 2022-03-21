Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області
Компанія Укртелеком відновила надання послуг Інтернету у Херсоні та області.
Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.
Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей.
Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.
Фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.
Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.
Нагадуємо:
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає російських окупантів пропустити гуманітарну допомогу в місто, бо жителям бракує низки продуктів і гігієнічних засобів.
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