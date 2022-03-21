Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області

Компанія Укртелеком відновила надання послуг Інтернету у Херсоні та області.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей.

Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.

Фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.

Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

Нагадуємо:

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає російських окупантів пропустити гуманітарну допомогу в місто, бо жителям бракує низки продуктів і гігієнічних засобів.