ЄС виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель анонсував додаткові 500 мільйонів євро Україні.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн. у рамках Європейського мирних можливостей", - заявив він.

За словами Борреля, всі держави-члени "залишаються надзвичайно єдиними у підтримці України дипломатично на міжнародній арені, продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".



Він також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з нашими партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.