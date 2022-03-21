Неконструктивна позиція: у пʼятому пакеті санкцій ЄС не буде енергетичного ембарго

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через неконструктивну позицію окремих держав у пʼятий пакет санкцій Європейського Союзу не буде включено ембарго на російські нафту і газ.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Є держави, які закликають не поспішати з його ухваленням. Ми активно з тими державами працюємо, пояснюємо, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що пʼятий пакет буде", - зазначив він.

Глава української дипломатії додав, що пакет міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів, які будуть заведені під санкції, а також додаткові економічні санкції. Він додав, що Київ обов’язково дотичне ембарго на газ і нафтою, "але це просто займе додатковий час".

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.