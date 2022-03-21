Світові ціни на молоко зростають через війну в Україні – FT

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Світові ціни на молоко можуть значно зрости через порушення логістичних ланцюжків та війни в Україні.

Про це пише Financial Times.

Через порушені під час пандемії логістичні ланцюжки зросли ціни на цільне сухе молоко та безводні молочні жири. Найбільш помітним зростання цін виявилося у найбільших виробників молока у світі, зокрема в Австралії та Новій Зеландії. Остання забезпечує близько 35% світового продажу молока.

Крім того, РФ та Україна є одними з основних постачальників добрив та зерна, необхідного для забезпечення худоби кормом.

"Вторгнення Росії в Україну збільшить витрати на виробництво молока, оскільки обидві країни є провідними експортерами азотних добрив та пшениці, важливого корму для великої рогатої худоби нарівні з кукурудзою та соєю", – зазначає видання.

Зазначається, що зростання вартості кормів є великою проблемою для молочних фермерів, оскільки становить 70–80% витрат. У поєднанні з іншими негативними факторами, це вже призвело до проблем у п'яти найбільших експортерів молока у світі.

Виробники побоюються, що війна в Україні, санкції проти РФ та порушення світової логістики призведуть до ще більшого подорожчання молочної сировини, яка є одним із основних продуктів для харчової промисловості у всьому світі.