Аграрії на Одещині почали засівати яровими зерновими

Аграрії Одеської області розпочали сівбу ярових культур, станом на 21 березня засіяно понад 22 тис. га площ із 750 тис. запланованих.

Про це розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА Алла Стоянова, передає Укрінформ.

"Хлібороби Одещини розпочали в другій половині березня сівбу ярових зернових, передусім ячменю та гороху. Засіяли вже понад 22 тис. гектарів із 750 тис. запланованих. За даними облдержадміністрації, насінням аграрії забезпечені на 70%, сільгоспвиробники Одеської області забезпечені насінням на майже на 80%, гірше з засобами захисту рослин та пальним – відповідно на 62% і 46%. Збираємо і передаємо заявки від сільгоспвиробників до Міненергетики щодо забезпечення їх доступним дизпальним для посівної кампанії", – зазначила Стоянова.

За її словами, в складній ситуації опинились ті аграрії, які замовили торік насіння зернових у закордонних постачальників: замовлення проплачені, але насіння сільгоспвиробникам області не надійшло через проблеми із логістикою. Ми намагаємось вирішити цю проблему.

"Бракує поки що багатьом хліборобам і фінансових ресурсів", – зауважила Стоянова, уточнивши, що для успішного завершення посівної потрібно близько 12 млрд грн, а наявних коштів в аграріїв – менше 8 млрд.

Вона висловила сподівання, що найближчим часом буде підтримка з боку держави, адже Кабмін запустив комплексну програму підтримки аграріїв. Зокрема, впроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблюваних угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким хлібороби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обігу тощо.

Директорка департаменту аграрної політики додала, що аграрії Одещини розраховують на добрий цьогорічний урожай озимих зернових, якими восени засіяли 983 тис. га і вже провели на майже 80% угідь весняне підживлення рослин.

Торік хлібороби Одещини зібрали рекордний урожай зернових – 5,2 млн тонн.