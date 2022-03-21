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Уряд спростив вимоги до маркування імпортних продуктів

Понеділок, 21 березня 2022, 17:55

Кабінет Міністрів спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що уряд пом'якшив низку вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України. Зокрема, постачальники харчової продукції можуть не вказувати інформацію про продукт державною мовою України. Натомість партія товару має обов’язково супроводжуватись даними українською мовою.

 

Маркування продуктів харчування та кормів, які пересилаються як гуманітарна допомога, дозволяється здійснювати мовою імпортера. Також оператори ринку у разі закриття своїх підприємств можуть використовувати залишки упаковки або тари на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.

Послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують.

Економічна правда

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