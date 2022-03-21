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ФОПи 1-3 груп знову можуть платити податки в "Дії"

Понеділок, 21 березня 2022, 17:10

Фізособи-підпримці 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Послуга знову доступна в застосунку.

"Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг.

Тепер ФОПи 1–3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія", - кажуть в міністерстві.

Як сплатити податки ФОП через Дію

  • У застосунку натисніть 👉🏻 Послуги 👉🏻 Податки ФОП
  • Виберіть 👉🏻 Сплата податків та зборів
  • Оберіть податок та період, за який сплачуєте
  • Натисніть 👉🏻 Сплатити.

Глава Мінцифри Михайло Федоров нагадав, що в Дії можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з єПідтримки.

Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

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Дія ФОП податки Мінцифри

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