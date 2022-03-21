Маєток Абрамовича у Колорадо за 50 мільйонів доларів можуть першим арештувати у разі санкцій США – CNBC

фото: Pitkin County Assessor

Маєток у Скелястих горах (Колорадо, США) російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 50 млн доларів, ймовірно, стане одним із перших активів, заморожених урядом США, якщо олігарх потрапить під санкції.

Про це пише CNBC.

"Серед багатьох світових трофеїв у сфері нерухомості в Абрамовича є сучасний мегабудинок площею 14 тис квадратних футів на 200 акрах у Сноумассі, штат Колорадо, неподалік від Аспена.

Російський мільярдер купив цю нерухомість у 2008 році за 36,5 млн доларів", - пише видання.

Місцеві брокери кажуть, що, ймовірно, вартість нерухомості - понад 50 млн доларів.

"Це неймовірна власність, і вона дуже рідкісна", - каже співзасновник брокерської компанії Saslove & Warwick з Аспену в Douglas Elliman Real Estate Райлі Уорвік.

"Багато моїх клієнтів запитували про цей об'єкт", - додав він.

Абрамович також володіє будинком у стилі шале площею 5500 квадратних футів у Сноумас-Віллідж (США), який він придбав у 2008 році за 11,8 мільйонів доларів, додає CNBC з посиланням на місцеві реєстри власності.

"На відміну від більшості нерухомості, що належить олігархам у США, маєток у Сноумассі був куплений і залишався оформлений на ім'я Абрамовича.

Уряд може легше та швидше арештовувати активи, які перебувають у офіційному володінні особи, яка підпадає під санкції, оскільки їм не потрібно проходити юридичні процедури для визначення права власності", - пояснює видання.

CNBC нагадує, що більшість нерухомості у США, що належить російським мільярдерам та олігархам, оформлені через підставні компанії, щоб приховати своїх справжніх власників.

Багато олігархів також передали свою власність в США в останні роки родичам або соратникам.

Так, Олег Дерипаска передав родичам свою нерухомість у США, зокрема два таунхауси на Манхеттені та будинок у Вашингтоні. У 2018 році Абрамович передав право власності на три таунхауси на Манхеттені своїй колишній дружині Даші Жуковій.

Абрамович нещодавно потрапив під санкції у Британії та Канаді, але не в ЄС чи США. За словами джерел видання, Білий дім зараз зважує, чи включати Абрамовича до свого наступного пакету санкцій.

Економічна правда