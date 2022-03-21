У РФ хочуть заборонити банкрутство
Понеділок, 21 березня 2022, 15:06
Уряд Росії цього тижня може ухвалити рішення про запровадження країни мораторію на банкрутства.
Про це повідомив міністр економічного розвитку Максим Решетніков.
Мораторій заборонить кредиторам ініціювати банкрутство боржників. Проте останні за бажання зможуть самі ухвалити подібне рішення, оголосивши про власну неспроможність.
Нагадуємо:
Весною 2020 р. уряд РФ отримав право вводити мораторій на банкрутства в рамках боротьби з негативними наслідками пандемії коронавірусу.
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