Компанії по всьому світу відкладають угоди на 25 мільярдів доларів через війну в Україні – Bloomberg

Компанії в усьому світі відкладають угоди по залученню фінансування через волатильність на ринках, що виникла на тлі російського вторгнення в Україну: обсяг угод, поставлених на паузу, - щонайменше 25 млр доларів.

Про це пише Bloomberg.

Так, автовиробник Tesla відклав випуск облігацій на 1 млрд доларів.

Загалом же х 24 лютого, коли почалося вторгнення РФ в Україну, близько 80 компаній поставили на паузу угоди на загальну суму щонайменше 25 млрд дол, порахував Bloomberg.

Серед відкладених угод найбільшу частку становлять операції із залучення нового боргу - понад 18 млрд дол у сумі. Значну кількість складають також перенесені IPO, а також угоди з купівлі та злиття компаній та інші угоди.

За словами старшого інвестиційного та ринкового аналітика фінансової компанії Hargreaves Lansdown Сюзанни Стрітер, на впевненість інвесторів вплинули початок російського вторгнення та спричинені цим санкції Заходу проти РФ, а також - зростання цін на енергоресурси.

"Сказати, що компанії перестали залучати фінансування, теж не можна. На цьому тижні або найближчим часом відкладено пропозицію нових облігацій, у тому числі від Nestle, L’Oreal та Volkswagen", - резюмує Bloomberg.

Економічна правда