"Київстар" відновив зв'язок у Чернігівській та Сумській областях

Мобільний оператор "Київстар" 20 березня відновив зв'язок у низці населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

Про це написала спеціаліст зі зв'язків із громадськістю компанії Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора фахівці технічної дирекції "Київстар" разом із нашими партнерами з "Атраком" усунули пошкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку, що проходить через Сумську та Чернігівську області. Завдяки цьому ми підняли 29 базових станцій у районі населених пунктів Батурин, Мена, Сновськ, Корюківка". Мешканці цих міст та прилеглих сіл знову з мобільним зв'язком", – написала Леліченко.

Вона також повідомила, що фахівці сектора обслуговування мережі із Сум здійснили успішний рейд до Білопільського району, за 40 км від міста.

"Тут з 4 березня не працювала базова станція, яка сильно постраждала під час бойових дій. Попередні спроби відремонтувати обладнання були неуспішними через загрози обстрілу. І ось учора зусилля інженерів "Київстару" завершилися успіхом. Ремонтно-аварійна бригада "прорвалася" до обладнання і запустила базову станцію. Тепер мешканці сіл Віри та Білани знову на зв'язку", – зазначила Леліченко.

Економічна правда