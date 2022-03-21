40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки

Міністерство економіки повідомило про переїзд із зони активних бойових дій 40 підприємств, із них 18 уже відновили роботу на новому місці, ще 299 найближчим часом перенесуть свої потужності.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Уже 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій за програмою релокації виробничих об'єктів, ініційованою Міністерством економіки. З них 18 компаній відновили роботу на новому місці", - повідомило міністерство.

"Найближчим часом потужності ще 299 компаній буде доставлено в нове місце роботи", - додало Мінекономіки.

Програма з переміщення українського виробництва стартувала тиждень тому. Наразі Мінекономіки опрацювало 86% із 898 заявок підприємств на переїзд. Держава забезпечує перевезення обладнання та розселення працівників.

Частина підприємств переміщується "Укрзалізницею". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує "Укрпошта", залучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливість транспортувати вантажі, пояснили в Мінекономіки.

"Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав постанову, якою зобов'язав "Укрпошту" безоплатно перевозити майно українських компаній. Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту, її субпідрядникам буде надано право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда