Сумихімпром: аварію ліквідовано, загрози немає

Аварію на підприємстві "Сумихіпром" у Сумах, внаслідок якої було пошкоджений трубопровід аміаку, ліквідовано – загрози населенню та довкіллю немає.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

В результаті обстрілу заводу 21 березня о 02:58 був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив. В результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.

"Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами та силами ДСНС – трубопровід загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи по осадженню аміачної хмари", – повідомили на підприємстві.

Жодної загрози населенню та довкіллю немає. У ході ліквідації аварії один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому вже надана оперативна медична допомога. Працівниками ПАТ "Сумихімпром" розпочаті регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Зазначається, що підприємство було екстрено зупинено в перший день війни 24 лютого.

Нагадуємо:

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що станом на 04:30 понеділка 21 березня на підприємстві "Сумихімпром", яке розташоване на околицях міста Суми, через витік аміаку уражено територію радіусом близько 2,5 км.

Враховуючи напрямок вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця, повідомив він.