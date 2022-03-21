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ПриватБанк завершив технологічні роботи: все працює у звичному режимі

Понеділок, 21 березня 2022, 10:48

Державний Приватбанк завершив впровадження резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів банку. 

Про це повідомив речник фінустанови у соцмережах.

"Приват24, платежі та послуги працюють в звичайному режимі", - написав він, додавши, що робота тривала три доби.

Нагадуємо:

Повідомлялося, що регламентні роботи відбудуться вночі із суботи на неділю з 00:10 до 10:00.

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Економічна правда
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