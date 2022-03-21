Українці через "Дію" зібрали вже 165 мільйонів на армію

Через сервіс "Дія" українці уже зібрали понад 165 млн грн на армію –до збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

Усі кошти надходять до фонду "Повернись живим".

"Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою.

Пам'ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!", – кажуть в "Дії".

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

Економічна правда