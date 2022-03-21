Українці через "Дію" зібрали вже 165 мільйонів на армію
Понеділок, 21 березня 2022, 10:50
Через сервіс "Дія" українці уже зібрали понад 165 млн грн на армію –до збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.
Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.
Усі кошти надходять до фонду "Повернись живим".
"Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою.
Пам'ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!", – кажуть в "Дії".
Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.
Економічна правда
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