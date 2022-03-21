РФ відтермінувала Білорусі погашення зобов'язань за держкредитами на 5-6 років

РФ і Білорусь домовились про відтермінування зобов'язань Білорусі щодо держкредитів перед Росією на 5-6 років.

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селівестров, пише "Интерфакс".

"Обговорено та запропоновано частину платежів змістити за більш комфортними термінами, які є взаємоприйнятними для наших країн, змістити їх уперед від п'яти до шести років", - сказав Селіверстов в ефірі телеканалу "Білорусь-1".

"Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобовʼязання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії", - додав міністр.

Обидві країни, за його словами, домовилися направити платежі між ними на заходи, які дозволять покращити торгвілю обома країнами "під час санкційного періоду".

Главі Мінфіну здається "зручною" ідея здійснювати розрахунки між країнами у білоруських і російських рублях.

Економічна правда