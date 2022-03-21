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Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму – ОП

Понеділок, 21 березня 2022, 09:43

Для бізнесу 95% дозвільних документів переведено у декларативну електронну форму.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма у зверненні.

"95% всіх дозвільних документів переводяться у декларативну електронну форму. Якщо раніше треба було пройти певну процедуру для отримання того чи іншого дозволу, то сьогодні буде достатньо подати електронну заявку", – сказав Шурма.

Він також зауважив, що наразі Україна фактично створила режим "відкритої митниці" з Європейським Союзом з метою безперешкодного постачання продуктів до українських магазинів.

Крім того, Шурма нагадав, що для відновлення роботи економіки розроблена комплексна програма підтримки бізнесу. Вона включає в себе елементи податкової реформи, зокрема, спрощену систему оподаткування. Так, підприємства з оборотом до 10 млрд грн будуть сплачувати тільки 2% податку з обороту.

Ще одним елементом підтримки є надання пільгових кредитів для малого та середнього бізнесу. Такі підприємства зможуть отримати кредит до 60 млн грн під 0% річних на період воєнного стану та 5% річних – після скасування воєнного стану.

Економічна правда

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