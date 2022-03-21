Зеленський підписав закон, що спростить відновлювальні роботи після війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо врегулювання та спрощення проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Так, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану визначає додаткові завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період після закінчення воєнних дій, а саме:

- уточнює повноваження Кабінету міністрів, зокрема щодо затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України, включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій;

- визначає зміст та строки здійснення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків воєнних дій під час дії воєнного стану;

- визначає, що під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій не підлягають оцінці впливу на довкілля відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій;

- відносить до повноважень військових адміністрацій населених пунктів на відповідній території "надання дозволів на користування надрами (окрім нафти й газу) відповідно до переліку та порядку, затвердженого Кабінетом міністрів, для забезпечення обороноздатності держави, строком не більше одного року".