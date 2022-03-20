У трьох областях значно покращилася робота мереж мобільних операторів – регулятор

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell" продовжують відновлення покриття мобільного зв'язку та доступу в інтернет для українців.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зокрема, за добу значне поновлення роботи мереж спостерігається у Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.

Фахівці "Укртелекому" відновили надання послуг у низці населених пунктів Київської області. У Запорізькій області невдовзі після відновлення послуг у неділю знову зник зв'язок "Укртелекому" через нові пошкодження ліній.

Також продовжуються роботи з відновлення послуг у Донецькій області.

Станом на 19:30 19 березня 2022 року без послуг залишаються Херсонська, Луганська та Чернігівська області, Держспецзв'язку шукає можливість відновлення зв'язку в цих областях.

Крім того, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився забезпечити доставку судових повісток – відповідне розпорядження надіслано адміністратору єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Економічна правда