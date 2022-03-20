У трьох областях значно покращилася робота мереж мобільних операторів – регулятор
Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell" продовжують відновлення покриття мобільного зв'язку та доступу в інтернет для українців.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
Зокрема, за добу значне поновлення роботи мереж спостерігається у Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.
Фахівці "Укртелекому" відновили надання послуг у низці населених пунктів Київської області. У Запорізькій області невдовзі після відновлення послуг у неділю знову зник зв'язок "Укртелекому" через нові пошкодження ліній.
Також продовжуються роботи з відновлення послуг у Донецькій області.
Станом на 19:30 19 березня 2022 року без послуг залишаються Херсонська, Луганська та Чернігівська області, Держспецзв'язку шукає можливість відновлення зв'язку в цих областях.
Крім того, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився забезпечити доставку судових повісток – відповідне розпорядження надіслано адміністратору єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Економічна правда
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