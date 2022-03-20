Енергетики відновили електропостачання 170 тисячам споживачів на Харківщині

За минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тисячам споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

На Харківську область припадає понад 170 тисяч споживачів, яким відновили постачання електроенергії.

"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів. Знеструмлено понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів.

Всі чотири діючі атомні електростанції України працюють стабільно. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Оператор ГТС України продовжує відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок бойових дій.

"Наразі всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно з диспетчерським графіком та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни. Станції готові до пропуску весняної повені", – заявили в Міністерстві.

Економічна правда