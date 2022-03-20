На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу

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20 березня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

За цей день вдалося вивезти 64 особи:

50 осіб змінного персоналу ЧАЕС 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий) 1 службовця Державної служби надзвичайних ситуацій 4 "сталкери".

"На заміну евакуйованому персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства", – повідомили в "Енергоатомі".

Там нагадали, що персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки.

Економічна правда