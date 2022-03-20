"Це не по-християнськи": на заході України закликають не піднімати ціни на нерухомість

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста не піднімати ціни на оренду житла для переселенців.

Про це повідомляє видання Фіртка.

"Ми, християни, повинні піднімати питання збільшення цін на оренду житла для людей, які тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Я знаю багато фактів. Будь ласка, телефонуйте у податкову або на гарячу лінію", – сказав очільник громади.

Очільник додав, що понад 30 підприємств переїхало до Івано-Франківська. З цього приводу відбудеться дискусія про те, як залучати та розвивати економіку у Франківську. Адже кількість заявок про переїзд підприємств і далі збільшується.

Водночас Тернопільська міська рада тимчасово скасувала орендну плату за комунальні приміщення для підприємців, повідомляє Zahid.net.

На такий крок мерія пішла для того, щоб покращити становище малого та середнього бізнесу і дати можливість підприємцям надалі працювати. Також на виконкомі міста затвердили рішення про подовження оренди без проведення аукціонів, як раніше вимагав це закон.

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що орендна плата для підприємців скасовується з початку березня і до завершення воєнного стану в Україні.

Мер також закликав власників комерційної нерухомості у Тернополі піти назустріч бізнесу в час війни й скасовувати, або встановити мінімальну орендну плату.