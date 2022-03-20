Американська продуктова компанія зупиняє найм і продажі в Росії

Американська продуктова компанія, яка має в Україні великий R&D-центр на більш як тисячу людей, призупиняє продажі та інвестиції в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії в LinkedIn.

"Netcracker засуджує незаконне вторгнення Росії в Україну і підтримує людей, що борються за мир. Ми дуже засмучені ситуацією в Україні, і сфокусовані на безпеці своїх людей в регіоні.

Ми маємо моральний обов’язок уникати роботи в країнах, що відмовились від миру. Ми скеровуємо операції з російського ринку, і призупинили там продажі та інвестиції", - заявили в компанії.

За даними видання AIN.UA, Netcracker закриває в Росії учбові центри і припиняє найм людей.

"Робота з учбовими центрами для студентів - важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде", - пише видання.

AIN.UA зазначає, що публічна заява компанії з‘явились "після осуду у бездіяльності зі сторони нинішніх та минулих співробітників, а також публічного висвітлення мовчання компанії".

"Цифрова блокада РФ триває. Американська продуктова компанія Netcracker, що має в Україні великий R&D, йде з російського ринку.

Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером в сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі. Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ", - додав глава Мінцифри Михайло Федоров.

Економічна правда