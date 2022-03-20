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Криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії

Неділя, 20 березня 2022, 13:25

На потреби Збройних сил України криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.

"Криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку нашої армії.

У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних Сил України. Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій", - йдеться у повідомленні.

Всі офіційні криптогаманці міністерства зібрали на сайті.

Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.

Економічна правда

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Мінцифри криптовалюта війна

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