Криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії

На потреби Збройних сил України криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.

"Криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку нашої армії.

У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних Сил України. Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій", - йдеться у повідомленні.

Всі офіційні криптогаманці міністерства зібрали на сайті.

Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.

Економічна правда