Криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії
На потреби Збройних сил України криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.
"Криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку нашої армії.
У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних Сил України. Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій", - йдеться у повідомленні.
Всі офіційні криптогаманці міністерства зібрали на сайті.
Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.
Економічна правда
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