Найбільший у світі виробник насосного обладнання призупиняє виробництво на заводі в РФ

Данська компанія Grundfos - найбільший у світі виробник насосного обладнання - тимчасово припиняє виробництво на території РФ, а також не буде приймати замовлення з Росії та Білорусі.

Про це повідомив у Telegram бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

У Grundfos є власні виробничі потужності в Росії.

"Минулого року насоси Grundfos були виявлені в Криму в обхід санкцій, що спричинило скандал (тоді там також знайшли обладнання Siemens).

Ми планували мітинг біля офісу Grundfos у Данії, проте з нами зв’язався співробітник компанії та поділився офіційним листом Grundfos, що ті відправили на своїх партнерів у росії та Білорусії. Мені дозволили опублікувати цього листа", - написав Дубілет.

У листі, зокрема, йдеться, що компанія вирішила тимчасово призупинити діяльність в РФ і Білорусі.

Це означає, що Grundfos тимчасово призупинить виробництво продукції на заводі в РФ та роботу офісів продажів в Росії і Білорусі.

При цьому, компанія не буде закривати завод в РФ та офіси в РФ і Білорусі, і відновить їх діяльність, "як тільки дозволить ситуація".

Компанія також не буде приймати замовлення з РФ та Білорусі та анулювала усі поточні замовлення на поставку в РФ і Білорусь.

Також компанія пожертвувала на допомогу Україні 2 млн євро.

Економічна правда