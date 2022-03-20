Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура і транспорт працюють – КМДА
Ніч проти 20 березня пройшла у Києві спокійно, працює інфраструктура та заклади, надаються комунальні послуги.
Про це повідомляє КМДА.
"Після завершення комендантської години місто продовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.
У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі та зоомагазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси та інші заклади", - йдеться у повідомленні.
"Для сполучення лівого та правого берега сьогодні працюватимуть Північний та Дарницький мости. Просимо водіїв – пропускати без черги машини "швидкої" та автівки з гуманітарним вантажем", - додали в КМДА.
Також відновлюють роботу мініярмарки та столичні ринки, продовжує працювати гуманітарний штаб.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua