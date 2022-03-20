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Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура і транспорт працюють – КМДА

Неділя, 20 березня 2022, 12:02

Ніч проти 20 березня пройшла у Києві спокійно, працює інфраструктура та заклади, надаються комунальні послуги.

Про це повідомляє КМДА.

"Після завершення комендантської години місто продовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.

У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі та зоомагазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси та інші заклади", - йдеться у повідомленні.

"Для сполучення лівого та правого берега сьогодні працюватимуть Північний та Дарницький мости. Просимо водіїв – пропускати без черги машини "швидкої" та автівки з гуманітарним вантажем", - додали в КМДА.

Також відновлюють роботу мініярмарки та столичні ринки, продовжує працювати гуманітарний штаб.

Економічна правда

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КМДА Київ

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