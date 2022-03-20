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Багамські банки зберігають 3 мільярди доларів російського походження

Неділя, 20 березня 2022, 11:05

Фінансові установи Багамських островів зберігають активи на суму близько 3 млрд доларів, власники яких пов'язані з Росією.

Джерело: Reuters з посиланням на багамський Центральний банк

Дослівно: "Центральний банк виявив депозити на суму 420 млн доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" у багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів".

Деталі: Не зазначається, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями.

Уточнюється, що ця сума не включає будь-які російські активи, які можуть зберігатися у багамських банках, які обслуговують місцеве населення.

Багами засудили вторгнення Росії в Україну, і 12 березня наказали припинити всі операції з російськими організаціями, на які Захід наклав санкції.

Українська правда

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