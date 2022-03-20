Російські багатії тишком хочуть продати нерухомість на Манхеттені, побоюючись санкцій – FT

Заможні росіяни звертаються до брокерів щодо продажу нерухомості на Манхеттені на тлі побоювань потрапити під санкції США.

Про це пише Financial Times.

"Одразу кілька росіян останніми днями звертались до брокерів щодо продажу багатомільйонної нерухомості на Манхеттені. Вони намагаються позбутися активів через побоювання санкцій США", - пише видання.

При цьому, більшість росіян намагаються продати свою нерухомість через конфіденційні угоди з брокерами, щоб мінімізувати публічність.

Проте, як пише газета, не всім це вдається. Так, серед лотів, які нещодавно з’явились на ринку, FT виділяє нерухомість у Верхньому Іст-Сайді, яка належить співзасновнику Альфа-Банку Олексію Кузьмічову, котрий нещодавно потрапив під санкції. Нерухомість пропонують купити за 41 млн доларів - це на 1 млн дол менше, ніж за нього Кузьмічов заплатив у 2016-му.

"Всі вони говорять лише про продаж", - сказала Доллі Ленц, провідний брокер елітної нерухомості Нью-Йорка. Головне питання, за її словами, полягає в тому, на яких умовах російські власники об'єктів готові їх продати і яку шкоду вони зазнають заради того, щоб закрити угоду якнайшвидше.

За словами Ленц, її вже "завалили" запитами від інвесторів, які сподіваються дешево купити об’єкти, що належать росіянам.

"Багато росіян далекі - як за статками, так і за політичними зв’язками - від сумнозвісних олігархів, які привернули увагу суспільства, і навряд чи коли-небудь знайдуть свої імена в санкційному списку.

Але вони побоюються "недружньої атмосфери" або їм потрібні гроші, щоб компенсувати втрати у своїх активах через санкції", - пише газета.

За словами директора з досліджень компанії Serhant Гаррета Дердеріана, частка росіян, які хочуть продати житло, залишається "дуже маленькою" у порівнянні з тими, хто, як і раніше, зацікавлений у покупці житла в США.

"Російські олігархи стали менш помітними на ринку США після того, як анексія Криму Москвою в 2014 році погіршила відносини із Заходом, кажуть брокери.

Проте, схоже, ніхто не знає, скільки нерухомості росіяни насправді мають у США. Це тому, що багато з них працюють через фіктивні компанії, за якими не так просто визначити кінцевих бенефіціарів", - резюмує газета.

Економічна правда