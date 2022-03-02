Росія атакувала судно під прапором Бангладеша, є загиблий

Військово-морські сили росії завдали ракетний удар по судну під прапором Бангладеша у порті "Ольвія", внаслідок атаки загинув член екіпажу.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури, філія "Ольвія" ДП "Адміністрація морських портів України".

Атака сталася о 17:25 по судну "BANGLAR SAMRIDDHU", яке перебуває у порту Ольвія на якірній стоянці № 363. Одна ракета потрапила в надбудову, на судні розпочалася пожежа. Для порятунку екіпажу було направлено 2 буксири.

За інформацією, наданою МІУ агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", при атаці судна загинув один член екіпажу, громадян Бангладеша. На момент ураження від знаходився на містку.

На місце було викликано швидку, проінформовано Службу безпеки України. Пожежу на судні загасили. Члени екіпажу залишилися на судні. Адміністрація порту Ольвія робить все можливе для надання допомоги екіпажу.

Судно зайшло у порт 23 лютого і перебувало в очікуванні навантаження, без можливості виходу через незаконні навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства від ВМС російської федерації.

Нагадуємо:

Генштаб зазначив, що Росія підвела бункерувальника під румунським прапором. Тим часом співвласник буксирного оператора P&O Maritime Андрій Ставніцер повідомив, що, за попередньою інформацією, ракета потрапила в судно під прапором Панами.