Уряд спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів у середу спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги до України, низка країн готова пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"З сьогоднішнього дня порядок пропуску гуманітарної допомоги через кордон буде максимально спрощений. Відповідне рішення прийнято Урядом декілька годин тому", – написав він у своєму Facebook.

Так, у період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити форму.

Державній митній службі та Державній прикордонній службі на період воєнного стану доручено забезпечити невідкладний пропуск через державний кордон гуманітарної допомоги. Водночас, зазначив він, черги досі матимуть місце, адже кількість гуманітарних вантажів зростає.

Також Найєм повідомив, що Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів, що спрощує логістику гуманітарної та військово-технічної допомоги до України.

А Німеччина, Словаччина, Чехія та Австрія забезпечить безкоштовний проїзд усім громадянам України рейсами власних залізниць.