За 6 днів залізницею вивезено більше 50 тисяч іноземців – Укрзалізниця
Укрзалізниця продовжує евакуацію іноземців - за 6 днів залізницею було вивезено більше 50 тисяч іноземців.
Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.
"АТ "Укрзалізниця" продовжує допомагати іноземцям покинути територію України. Так, за даними Організації Об'єднаних Націй, починаючи з 22 лютого, з України виїхало майже 900 тис. людей.
З них за 6 днів залізницею було вивезено більше 50 тисяч іноземців", - йдеться у повідомленні.
В УЗ додають, що для іноземців організовані безпечні евакуаційні коридори.
Зокрема, формуються групи з громадян інших країн для здійснення їх перевезень.
"Для цього визначаються окремі вагони у поїздах далекого та приміського сполучення. Також на Центральному залізничному вокзалі Києва працює близько 60 волонтерів, які знають іноземні мови. Зі знанням англійської мови працюють волонтери і на вокзалах Львова, Ужгорода та Чопа.
Крім того, особлива увага до іноземців на вокзалах у Закарпатській та Львівській областях. Тут у волонтерських пунктах вони можуть за необхідності отримати медичну допомогу, їжу, в тому числі, вегетаріанську", - додали в компанії.
Також перехід кордону через міжнародні пункти для іноземців здійснюється за спрощеною процедурою.
Укрзалізниця публікує щодня близько 21:00 графік руху на наступну добу. У графіку руху зазначена низка поїздів, які курсують до Польщі, Угорщини та Чехії.
Економічна правда
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