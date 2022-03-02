За 6 днів залізницею вивезено більше 50 тисяч іноземців – Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжує евакуацію іноземців - за 6 днів залізницею було вивезено більше 50 тисяч іноземців.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

"АТ "Укрзалізниця" продовжує допомагати іноземцям покинути територію України. Так, за даними Організації Об'єднаних Націй, починаючи з 22 лютого, з України виїхало майже 900 тис. людей.

З них за 6 днів залізницею було вивезено більше 50 тисяч іноземців", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додають, що для іноземців організовані безпечні евакуаційні коридори.

Зокрема, формуються групи з громадян інших країн для здійснення їх перевезень.

"Для цього визначаються окремі вагони у поїздах далекого та приміського сполучення. Також на Центральному залізничному вокзалі Києва працює близько 60 волонтерів, які знають іноземні мови. Зі знанням англійської мови працюють волонтери і на вокзалах Львова, Ужгорода та Чопа.

Крім того, особлива увага до іноземців на вокзалах у Закарпатській та Львівській областях. Тут у волонтерських пунктах вони можуть за необхідності отримати медичну допомогу, їжу, в тому числі, вегетаріанську", - додали в компанії.

Також перехід кордону через міжнародні пункти для іноземців здійснюється за спрощеною процедурою.

Укрзалізниця публікує щодня близько 21:00 графік руху на наступну добу. У графіку руху зазначена низка поїздів, які курсують до Польщі, Угорщини та Чехії.

Економічна правда