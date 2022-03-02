Всі розділи
Укр / Рус

Прострочені документи на авто діють під час воєнного стану – МВС

Середа, 2 березня 2022, 16:52

Документи, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Про це повідомляє МВС.

Це стосується як паперових, так і електронних документів.

"Замінити їх можна після скасування воєнного стану, у мирній Україні", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто МВС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Виїхати за кордон можна без полісів страхування "Зелена картка" – НБУ 28 лютого 2022, 18:49
FlixBus зробив квитки з польських Перемишля і Жешува безкоштовними для українців 28 лютого 2022, 18:29
Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в Росії 28 лютого 2022, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті