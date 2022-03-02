Прострочені документи на авто діють під час воєнного стану – МВС
Середа, 2 березня 2022, 16:52
Документи, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.
Про це повідомляє МВС.
Це стосується як паперових, так і електронних документів.
"Замінити їх можна після скасування воєнного стану, у мирній Україні", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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