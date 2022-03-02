В уряді працюють над повною інфраструктурною ізоляцією РФ: направили листи до світових структур

Міністерство інфраструктури України працює над повною інфраструктурною ізоляцією РФ - направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Telegram.

"Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Серед адресантів - найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:

Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

Міжнародний союз залізниць (UIC)

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Міністерство транспорту Великобританії

Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

Дунайська комісія

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

Федеральне авіаційне управління США

Міжнародний транспортний форум (ITF).

Мінінфраструктри нагадує, що світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема це вже зробили ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші.

Великобританія та Канада закрила свої порти для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

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Економічна правда