Держбюджет за перші два місяці виконано з профіцитом у 24 мільярди – Мінфін

У лютому 2022 році до загального фонду держбюджету надійшло 104,6 млрд грн - місячний розпис виконали на 129,3% (+23,7 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 48,6 млрд грн, розпис виконано на 110,1% (+4,4 млрд грн), у тому числі:

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,6 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 8,3 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 6,3 млрд грн;

акцизного податку з вироблених в Україні товарів – 4,3 млрд грн;

податку на додану вартість – 12,3 млрд грн (зібрано 24,4 млрд, відшкодовано 12,1 млрд).

"Находження до загального фонду держбюджету митних платежів у лютому 2022 року становили 34,9 млрд гривень.

Розпис, додатково збільшений протягом місяця на 2,2 млрд грн з метою фінансування нагальних потреб Збройних сил України, виконано на 102,3% (+0,8 млрд грн). Із загальної суми надходжень 32,5 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,3 млрд грн – ввізного мита", - кажуть в Мінфні.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за лютий 2022 року становили 34 млрд грн, що на 4,8 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період.

"З початком військових дій 24 лютого 2022 року між РФ та Україною фінансування з держбюджету здійснюється у повному обсязі і виключно на потреби ЗСУ та соціальні виплати населенню (допомоги, заробітні плати, пенсії).

За оперативною інформацією ДКСУ за перші два місяці 2022 року касові видатки загального фонду державного бюджету були здійснені у обсязі 172,0 млрд грн, або 80,4 відсотка від розпису звітного періоду", - йдеться у повідомленні.

Державний бюджет України за перші два місяці було виконано з профіцитом у сумі 24 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з профіцитом у сумі 13,1 млрд грн при запланованому дефіциті загального фонду на січень-лютий 2022 року у сумі 66,2 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2022 року склали 17,9 млрд грн.

Економічна правда