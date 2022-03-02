Росіян і білорусів допустили до участі в Паралімпіаді-2022 у нейтральному статусі

Міжнародний паралімпійський комітет вирішив допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Іграх-2022 у Пекіні - у нейтральному статусі.

Про це йдеться у заяві IPC.

Зазначається, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться під паралімпіським прапором, а їхні результати не будуть включати до неофіційного медального заліку.

Комітети РФ та Білорусі братимуть участь як нейтральні на Зимових Паралімпійських іграх у Пекіні 2022 року за таких умов:

Усі їхні спортсмени/допоміжний персонал будуть брати участь в індивідуальній якості нейтральних спортсменів/допоміжного персоналу;

Вони змагатимуться під паралімпійським прапором та паралімпійським гімном;

Вони не будуть включені в таблицю медалей;

Делегація Російського комітету повинна покривати символ комітету на своїй формі під час усіх офіційних церемоній та спортивних змагань - те ж стосується і білоруської делегації.

Рада МПК також вирішила, що вона не проводитиме жодних заходів у Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.

Це включатиме чемпіонати світу та Європи, а також усі змагання міжнародного рівня, такі як Світові серії, Кубки світу та Гран-прі. Керівна рада IPC також рекомендує всім міжнародним федераціям параспорту, регіональним організаціям та IOSD дотримуватися такого підходу.

Позачергова Генеральна асамблея IPC відбудеться у 2022 році.

На цьому засіданні членам МПК буде запропоновано проголосувати за:

а. Чи має бути забезпечення дотримання Олімпійського перемир’я умовою членства (і, отже, будь-якому члену IPC, який порушить цю вимогу в майбутньому, може загрожувати призупинення або припинення відповідно до правил IPC).

б. Чи призупинити чи припинити членство в Паралімпійському комітеті Росії та Білорусі.

Крім цього, Комітет відкликав паралімпійську нагороду, видану президенту РФ Путіну.

Паралімпійські ордени (найвища нагорода, яка може бути вручена в рамках Паралімпійського руху) будуть зняті з таких осіб:

Дмитро Чернишенко, президент оргкомітету "Сочі-2014" (нині віце-прем’єр-міністр Російської Федерації)

Дмитро Козак, віце-прем'єр-міністр Росії (нині заступник керівника Адміністрації президента)

Олег Сиромолотов, начальник міжвідомчого командного центру безпеки, Сочі 2014 (нині заступник міністра закордонних справ)

Олександр Горовой, заступник начальника міжвідомчого командного центру безпеки, Сочі 2014 (нині перший заступник міністра внутрішніх справ).

"Враховуючи обмеженість часу та необхідність для МПК зосередитися на проведенні безпечних та успішних Паралімпійських зимових ігор за цих безпрецедентних обставин, Керівна рада МПК знову збереться після Ігор для подальшого обговорення цього питання та будь-яких додаткових заходів, які можуть бути обов'язковим", - йдеться у заяві.

Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 13 березня.

Економічна правда