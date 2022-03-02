НБУ вимагає заблокувати для РФ та Білорусі кошти від МВФ та бойкотувати делегації

Голова НБУ Кирило Шевченко звернувся до Міжнародного валютного фонду та G7 з проханням заблокувати для РФ та Білорусі кошти від нещодавного розподілу та бойкотувати делегації країн на зборах.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Йдеться про блокування розподілу Спеціальних прав запозичень, який МВФ здійснив у серпні 2021 року з метою подолання наслідків пандемії. Кожна країна-членкиня Фонду отримала суму, пропорційно до своєї квоти в МВФ. Наприклад, Україна отримала понад 2,7 млрд дол.

Ці кошти, пояснює регулятор, можуть бути використані для фінансування військових дій проти нашої держави. Згідно своїх квот, РФ отримала близько 18 млрд доларів, а Білорусь – 880 млн доларів.

Крім того, НБУ просить відсторонити виконавчого директора МВФ від Російської Федерації від участі у засіданнях Ради директорів МВФ та заборонити російській та білоруській делегаціям брати участь у Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку.

"Для нас надзвичайно важливо зробити все, щоб фінансовий сектор Росії відчув усі наслідки російської агресії щодо України", – наголосив Голова НБУ.