"Гуманітарна катастрофа": УЗ просить "зелений коридор" для евакуації у Волновасі
Середа, 2 березня 2022, 11:45
Укрзалізниця звернулася до міжнародного комітету "Червоного хреста" з проханням забезпечити "зелений коридор" для евакуації мирного населення у Волновасі – у місті гуманітарна катастрофа.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"У місті гуманітарна катастрофа: після кількаденного бомбардування військами РФ воно заблоковане ворогом, до нього неможливо доставити провіант, воду та медикаменти", – пише УЗ.
Укрзалізниця готова подати потяги для евакуації цивільного населення, якщо "Червоний хрест" зможе узгодити створення гуманітарного коридору.
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