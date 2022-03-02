Росія може зберігати в Китаї 140 мільярдів доларів – медіа

Центральний банк Росії та суверенний фонд добробуту, ймовірно, володіють китайськими облігаціями на загальну суму 140 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цими активами вони можуть спробувати скористатися в умовах глобальних санкцій, як показують оцінки Австралійсько-Новозеландської банківської групи.

Банк Росії може мати бонди у розмірі 80 мільярдів доларів у юанях, у той час як Фонд національного добробуту володіє 60 мільярдами доларів, написали у звіті аналітики.

У сукупності це майже чверть іноземної власності на внутрішньому ринку облігацій Китаю, заявили вони.

"Облігації Росії в Китаї та китайський юань можуть бути великими іноземними активами та валютою, до яких Росія має доступ", – кажуть аналітики.

Вони додали, що Росія потенційно може використати свої активи в юанях та власну транскордонну платіжну систему Китаю, щоб протистояти впливу західних санкцій.

Китай може надати Росії фінансову допомогу, якщо Пекін вирішить перешкодити зусиллям Заходу щодо виключення свого стратегічного партнера зі світової фінансової системи.