ЄС визначив 7 банків РФ, які відключить від SWIFT

Посли Європейського Союзу погодилися відключити сім російських банків від фінансової системи SWIFT.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, ознайомлених з рішенням, це такі банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ.

Двоє джерел кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків.

Посли ЄС пощадили найбільшого кредитора країни "Сбербанк", а також "Газпромбанк", який частково належить російському газовому гіганту.

Нагадуємо:

Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України.